Calciomercato Juventus, blitz disperato | Rivoluzione totale: 80 milioni

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri: il club è pronto a sborsare questa cifra per accaparrarsi il centrocampista.

Nel calcio, si sa, le cose possono cambiare in tempi molto brevi. E può capitare che un giocatore “bollato” in un primo momento come un flop, alla fine ritrovi fiducia in sé stesso e faccia cambiare idea a critici e detrattori.

È successo nelle ultime settimane con Frenkie De Jong del Barcellona, fiore all’occhiello della campagna acquisti del club catalano nell’estate 2019. Arrivò in Catalogna dall’Ajax “dei miracoli” (quella in cui militava anche il bianconero de Ligt) e sarebbe dovuto essere il perno del centrocampo blaugrana del futuro. Ma le cose sono andate diversamente. Al punto che il nazionale olandese nelle ultime sessioni di mercato era considerato sacrificabile proprio perché troppo discontinuo in campo. La società del presidente Joan Laporta ha sondato il terreno per un’eventuale cessione e tra i club interessati, oltre a diverse richieste dalla Premier League, c’era anche la Juventus. Adesso però sembra essere cambiato tutto.

Calciomercato Juventus, Manchester United disposto a fare follie per de Jong

Con l’arrivo di Xavi sulla panchina del Barcellona, de Jong è improvvisamente diventato un titolarissimo e sta giocando il suo miglior calcio da quando è approdato in Catalogna. E adesso il club sta pensando di trattenerlo, nonostante siano in parecchi a fargli la corte. Anche il giocatore stesso si sta guardando attorno da tempo, ricevendo una serie di offerte che sarebbero ben più remunerative di quelle che gli propone il Barça per rinnovare il contratto. Per il Manchester United, per esempio, resta un obiettivo prioritario, come riporta il quotidiano catalano elnacional.cat.

Dall’Inghilterra sarebbero pronti a sborsare circa ottanta milioni di euro (il prezzo pagato tre anni fa dal Barcellona) per assicurarsi l’olandese. De Jong infatti viene considerato il sostituto di Paul Pogba, ormai sempre più lontano dai Red Devils.