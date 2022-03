Calciomercato Juventus, scelto il vice Szczesny | Super sfida con il grande ex

Calciomercato Juventus, la società bianconera avrebbe messo nel mirino il portiere che dovrebbe essere il vice Szczesny: è sfida al grande ex

La questione portiere in casa bianconera terrà banco ancora per diverso tempo, soprattutto dopo aver rinunciato la passata stagione a prendere Donnarumma che è volato al Psg e che probabilmente avrebbe garantito per almeno un decennio un ruolo stabile dentro la Juventus. Ma i fatti adesso sono diversi e Szczesny offre comunque delle garanzie.

Allegri è deciso a tenere il polacco anche la prossima stagione, e in questo momento si sta valutando la questione relativa al secondo: il contratto di Perin è in scadenza e difficilmente verrà rinnovato soprattutto per la volontà del portiere di andare a giocare con una certa continuità nei prossimi anni. E Cherubini per forza di cose deve cercare di correre ai ripari. Secondo l’Eco di Bergamo insomma, l’attuale direttore dell’area sportiva bianconera avrebbe messo nel radar un buon portiere, attualmente in serie B alla Cremonese, che è di proprietà dell’Atalanta.

Calciomercato Juventus, tutto su Carnesecchi

Parliamo di Marco Carnesecchi, già titolare dell’Under 21 di Nicolato, che sta dimostrando in Serie B con la squadra allenata da Pecchia di possedere delle qualità decisamente importanti. La Juventus a quanto pare avrebbe l’intenzione di affidare al classe 2000 il ruolo di secondo per la prossima stagione, anche se la situazione è tutt’altro che semplice, visto che sulle sue tracce ci sarebbero anche la Fiorentina e soprattutto la Lazio di Maurizio Sarri che, tra i pali, alla fine dell’anno, dovrebbe mettere in atto una vera e propria rivoluzione.

Starà quindi al giovane decidere, anche se bisogna capire, anche, se l’Atalanta vorrà cederlo oppure farlo cresce insieme a Musso, un altro portiere importante che la Juve l’anno scorso aveva messo nel mirino.