Calciomercato Juventus, sprint in corsia | Roma e Milan KO

Calciomercato Juventus, l’esperto di calciomercato internazionale non ha alcun dubbio: dalla Spagna è arrivata un’offerta irrinunciabile.

Che il rendimento di Alex Sandro sia calato vertiginosamente è chiaro a tutti. Soprattutto al direttore sportivo Federico Cherubini, che è già sulle tracce di un nuovo esterno che potesse prendere il posto del brasiliano arrivato a Torino nell’estate 2015. E che ha individuato in Noussair Mazraoui un possibile erede.

Peccato solo che la società bianconera non avesse contezza di quanto la concorrenza fosse spietata. Quella stessa concorrenza che oggi, battendo tutti sul tempo, ha messo sul piatto una proposta concreta finalizzata proprio all’acquisizione del terzino 22enne dell’Ajax.

A rivelare cosa sta accadendo nelle retrovie è stato il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano. Tramite un tweet, ha fatto sapere che la proposta in questione arriva dal Barcellona e che Mazraoui, molto probabilmente, sta per lasciare il “nido” di Amsterdam e si prepara a spiccare il volo. Verso la Catalogna. “Lascerà l’Ajax a parametro zero – scrive Romano sul noto social network – e ora il Barça lo tenta, dopo aver discusso di questa possibilità con Raiola a dicembre”.

Barcelona have made opening proposal to Nouassir Mazraoui. He’s gonna leave Ajax as free agent and now Barça are tempting him, after discussing this chance with Raiola in December. 🇲🇦 #FCB

AC Milan and BVB approached Mazraoui too, Barça are pushing. More: https://t.co/urLrofujOG pic.twitter.com/YgRNhk2w3M

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 8, 2022