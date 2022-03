Juventus, addio Dybala: nuovo argentino per Allegri | Offerta pazzesca

Juventus, giovedì sarà il giorno decisivo per conoscere il futuro di Dybala. Intanto è stato proposto alla società bianconera un calciatore pazzesco

La giornata di giovedì sarà sicuramente quella decisiva per conoscere il futuro di Paulo Dybala: il rappresentante del giocatore argentino incontrerà la Juventus per capire se ci sono realmente ii margini di un accordo per i prossimi anni. Delle cifre ve ne abbiamo già parlato: l’offerta non dovrebbe superare i 7,5 milioni di euro all’anno più bonus. Ma forse anche qualcosa in meno.

Insomma, non sembrano esserci delle buone sensazioni in questo momento. Anche se tutto come detto si deciderà con un faccia a faccia necessario arrivati a questo momento della stagione, anche per iniziare a programmare la prossima e cercare un possibile sostituto della Joya. Che, secondo quanto riportato da ElNacional, la Juventus avrebbe messo nel mirino. O, per meglio dire, il giocatore sarebbe stato offerto a Cherubini.

Juventus, c’è Di Maria per il dopo Dybala

Il nome è quello di Di Maria, che ha un contratto in scadenza alla fine dell’anno e che sembrerebbe davvero vicino a lasciare il Psg alla fine della stagione. E’ stato già proposto al Barcellona ma Xavi non lo vedrebbe bene nel proprio progetto, e allora l’entourage del calcatore si starebbe muovendo in tutta Europa per cercare di capire quale squadra lo potrebbe accogliere. E ci sarebbe anche la società bianconera in questo ventaglio di opzioni, così come anche l’Atletico Madrid. Per il resto non sembrano davvero esserci altre opzioni.

Di Maria, sicuramente non un giovincello, alzerebbe in maniera importante la qualità della rosa bianconera. Un giocatore pazzesco che ancora oggi garantisce assist e qualche gol. Ma è quella genialità nelle giocate che potrebbe spingere Cherubini anche ad affondare il colpo e regalarlo per qualche stagione ad Allegri. Vedremo quali potranno essere gli sviluppi.