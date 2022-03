Calciomercato Juventus, priorità al centrocampo | Poker di stelle

Il calciomercato della Juventus in estate vedrà i bianconeri alla ricerca di pedine preziose per rinforzare la squadra di Massimiliano Allegri.

Nello scorso mese di gennaio in pochi pensavano che la Juve potesse essere la grande protagonista dei trasferimenti invernali e invece la dirigenza ha stupito tutti portando a Torino dei campioni giovani e ambiziosi come Vlahovic e Zakaria. Ma le mosse della Juve non sono affatto terminate, si sta già lavorando ai colpi per la prossima estate.

Ogni reparto dell’attuale rosa di Allegri potrebbe subire dei ritocchi. Ma è soprattutto a centrocampo che si vedranno volti nuovi, considerando che anche numericamente c’è bisogno di volti nuovi. Ma chi arriverà? Sono tanti i nomi che stanno circolando ormai da settimane come possibili innesti e sono tutti nomi importanti.

Calciomercato Juventus, Zaniolo e Pogba nei sogni dei tifosi

La linea del centrocampo bianconero dunque potrebbe accogliere un big e Tuttosport ha sottolineato come in estate la ricerca del club torinese possa concentrarsi su quattro nomi, tutti importanti. Quello di Paul Pogba, sogno proibito della tifoseria che lo vorrebbe rivedere allo Stadium. Il francese potrebbe lasciare lo United a parametro zero, ma è l’ingaggio alto il vero freno. Anche perché altri top club europei sono pronti ad offrire tanto pur di averlo in squadra. Più probabile invece un assalto a Zaniolo della Roma, calciatore giovane, italiano e capace di coprire più ruoli in attacco. Rimangono in piedi anche altre piste importanti, come quella che porta a Renato Sanches del Lille (che però è da tanto nel mirino del Milan) e quella che porta a Sergej Milinkovic-Savic, stella della Lazio e ormai bandiera del club biancoceleste. Alta però potrebbe essere la richiesta dei capitolini.