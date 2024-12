L’Inter lo regala alla Juve: goduria Giuntoli

L’Inter lo ‘regala’ alla Juventus. La goduria del direttore sportivo bianconero è reale. Tutti i dettagli della situazione.

Il Torino starebbe tentando un importante acquisto per rinforzare il reparto offensivo: Marko Arnautovic dell’Inter che potrebbe diventare il prossimo attaccante granata. Il trasferimento dell’esperto attaccante a Torino scatenerebbe una serie di reazioni nel mercato, in particolare influenzando le strategie della Juventus.

La scelta del Torino di puntare su Arnautovic conferma la volontà del club di avere a disposizione una punta di esperienza e fisicità. L’austriaco, che ha trovato poco spazio nell’Inter di Simone Inzaghi, rappresenta un rinforzo ideale per una squadra che punta a consolidarsi nelle zone alte della classifica. Con Arnautovic, il Torino sembra aver trovato il profilo giusto per completare il proprio attacco, togliendosi dalla corsa per altri obiettivi di mercato.

Toro su Arnautovic: Beto, adesso, è libero per la Juventus

Il possibile arrivo di Arnautovic libera il Torino dal pressing su Beto, centravanti che ha fatto vedere il meglio con l’Udinese, che era considerato un possibile obiettivo per i granata. Questo cambio di scenario potrebbe favorire proprio la Juventus, che sta cercando un rinforzo in attacco per affiancare o alternare Dusan Vlahovic. Beto, con le sue caratteristiche di potenza fisica e capacità di attaccare la profondità, è un profilo che si sposa perfettamente con le esigenze del tecnico Thiago Motta

Con il Torino fuori dai giochi, i bianconeri hanno ora meno ostacoli per chiudere la trattativa con l’ex Udinese. La dirigenza juventina potrebbe avanzare un’offerta concreta già nelle prossime settimane, sfruttando anche la volontà del giocatore di compiere un salto di qualità in un club di vertice. Beto in caso di un’offerta importante potrebbe, quindi, scegliere la nuova destinazione. Il mercato delle punte in Serie A si infiamma: con Arnautovic al Torino, la Juventus potrebbe accelerare per Beto, approfittando del minor pressing su di lui. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il club bianconero riuscirà a regalarsi un nuovo centravanti, pronto a fare la differenza nella seconda parte della stagione.