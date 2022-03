Calciomercato Juventus, blitz per il nuovo Pogba | Sfida a 5 da brividi

Continuano ad accumularsi le voci di calciomercato che riguardano la Juventus e i possibili colpi dei bianconeri nella prossima estate.

La volontà del club è abbastanza chiara, è quella di rinforzare la squadra ma nello stesso ringiovanirla per aprire un nuovo ciclo. Dopo aver messo a segno i colpi Zakaria e Vlahovic nella scorsa sessione invernale adesso si guarda già inevitabilmente alla prossima stagione, perché la Juventus ha bisogno di altri innesti in tutti i reparti.

E’ scontato dire che bisognerà tenere d’occhio anche il bilancio e il monte ingaggi, ma questo non vuol dire che la Juventus non metterà a segno dei colpi importanti. Il club ha già dimostrato di essere pronto a fare degli investimenti mirati pur di regalare a mister Allegri dei calciatori giovani e di qualità. C’è un reparto che più degli altri necessita di nuovi volti ed è il centrocampo.

Calciomercato Juventus, grande concorrenza per Tchouameni

Il grande sogno dei tifosi è quello di rivedere Paul Pogba a Torino. Il calciatore francese è in odore di partenza a parametro zero ed è facile immaginare un’asta per aggiudicarselo. Ma c’è anche un altro giocatore transalpino che piace parecchio e non solo ai bianconeri. Stiamo parlando di Tchouameni, 22enne mediano del Monaco che ormai è una stella della Ligue1. Il portale “Fichajes” ipotizza per lui cinque destinazioni, tra cui appunto la Juve, che ha bisogno di elementi di qualità e quantità in mezzo al campo. La richiesta del Monaco è importante, 80 milioni di euro, e la concorrenza da battere sarebbe davvero tanta. Tchouameni infatti è nel mirino di Real Madrid e Barcellona in Spagna, ma non solo. Perchè anche Chelsea e Liverpool sono pronte a inserirsi nell’asta per lui che inevitabilmente ci sarà in estate.