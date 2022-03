Ultim’ora Juventus, sprint per il doppio recupero: l’indizio dalla Continassa

Juventus, c’è la volontà di recuperare giocatori fondamentali per match decisivi. Ecco quando potranno rientrare.

Juventus, manca poco al ritorno di giocatori chiave per Allegri. In difesa infatti potrebbe ritornare due uomini chiave per il campionato ma anche e, soprattutto, per la Champions League. E la buona notizia che entrambi i giocatori si stanno già allenando su un campo secondario.

Come scrive il giornalista ‘Nicola Balice’ sul proprio profilo Twitter, sia il capitano Giorgio Chiellini che Mattia De Sciglio si starebbero allenando già nel campo secondario. I due difensori sono pronti all’innesto e alla chiamata di mister Allegri.

Juventus, Allegri può recuperare due uomini chiave in difesa | Chiellini e De Sciglio verso il rientro

Allegri adesso può iniziare ad esultare perché pezzo dopo pezzo la sua squadra si sta cominciando a ricostruire dei tanti assenti. Chiellini, così come De Sciglio erano fuori per infortunio ma adesso la situazione sembra essere rientrata e pertanto il loro reintegro in questi momenti fondamentali per la stagione, è prossimo.

La Juventus ha bisogno di macinare punti e di credere ancora fermamente negli obiettivi prefissati ad inizio stagione. Tutto il club è motivato e adesso il primo, grande, step sarà battere la Sampdoria nella trasferta di sabato. Una sfida non semplice ma che dovrà comunque avere tutto l’impegno degli undici schierati da Allegri che potrebbe già contare sui due suoi difensori pronti a ritornare sul campo di gioco.