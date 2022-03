Allegri in ansia: le mosse per ribaltare la Juventus

La Juventus sta prendendo fiato in vista del prossimo impegno di campionato dei bianconeri, che sabato alle 18 saranno ospiti della Sampdoria.

Sono 14 i risultati utili consecutivi della formazione di Allegri, che ha risalito la classifica di serie A portandosi a ridosso delle squadre che lotteranno per lo scudetto. Riuscire ad inserire nella lotta per il primato appare forse utopia, ma i punti da recuperare non sono in fondo tanti e bisogna crederci fino in fondo.

La Sampdoria ha bisogno di punti visti gli ultimi risultati negativi, c’è il rischio di scivolare ancora più in graduatoria. E proverà a sfruttare il fatto campo per mettere in difficoltà una Juve che non dovrà commettere l’errore di avere già la testa al successivo impegno di Champions League.

Juventus, contro la Sampdoria tanti punti interrogativi

Dando uno sguardo alle probabili formazioni di Fantacalcio.it, il portale sottolinea come in dubbio per la partita contro i liguri ci siano ancora diversi giocatori. Una decisione riguardo la presenza di Alex Sandro, Bonucci, Dybala e Chiellini sarà presa solamente nei prossimi giorni. Con una certezza, ovvero quella che non sarà corso alcun rischio, Allegri spera di poter contare su di loro soprattutto per la partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League del 16 marzo. Non ci saranno invece Zakaria e i lungodegenti Kaio Jorge, Chiesa e McKennie, oltre allo squalificato Bernardeschi. Scelte dunque di nuovo praticamente obbligate, con Rugani titolare in difesa con Pellegrini a sinistra. In attacco Kean potrebbe far rifiatare uno tra Vlahovic e Morata. Ma si capirà di più sull’undici titolare dai prossimi allenamenti.