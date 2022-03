Calciomercato Juventus, il borsino dei rinnovi | L’addio non è da escludere

Le mosse del prossimo calciomercato della Juventus saranno inevitabilmente condizionate da quel che accadrà attorno alla questione dei rinnovi contrattuali.

Ci sono cinque elementi della squadra bianconera che hanno l’accordo in scadenza il prossimo 30 giugno. E che dunque, senza un prolungamento, saranno liberi di accasarsi altrove a parametro zero per la prossima stagione. C’è stato ancora uno slittamento da parte della dirigenza per affrontare la situazione, se ne parlerà dopo la sfida di Champions League contro il Villarreal.

Alla fine del mese dunque si dovrebbe capire qualcosa in più riguardo il futuro di Perin, De Sciglio, Cuadrado, Bernardeschi e soprattutto Dybala. Al momento il rinnovo dell’argentino pare essere quello più complicato.