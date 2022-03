Calciomercato Juventus, lo porta Raiola | Arriva la prima offerta ufficiale

Calciomercato Juventus, intrigo con Raiola: la prima offerta ufficiale per battere la concorrenza. Ecco i dettagli.

Sebbene manchino ancora alcuni mesi all’apertura ufficiale della nuova sessione di calciomercato, la Juventus è già al lavoro per programmare le mosse estive. Oltre alla questione legata ai rinnovi in ballo, infatti, ci sono diverse situazioni che in casa bianconera si stanno approfondendo per provare a rinforzare l’organico.

Soprattutto il centrocampo è la zona nevralgica del campo che si tenterà di rinforzarlo. Sono ritornate in auge le suggestioni Pogba e Jorginho, con il francese che non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro e con Cherubini che ha avvisato l’entourage del “Polpo” di voler essere informato in merito alle future offerte di ingaggio. Anche l’italo brasiliano intriga e non poco, anche perché l’ex Napoli è legato al Chelsea da un contratto in scadenza nel 2023 che, fino ad ora, non è stato rinnovato. Si tratta di due calciatori molto diversi, che presupporrebbero due diverse visioni d’insieme; a Pogba, infatti, possono essere per certi aspetti “associati” Milinkovic Savic e Gravenberch. Per quest’ultimo, più nello specifico, bisogna porre l’accento su dettagli non secondari.

Calciomercato Juventus, affondo per Gravenberch: 25 milioni di euro

Secondo quanto riferito da “La Stampa”, infatti, la Juventus starebbe monitorando con estrema attenzione l’evolvere della situazione legata al gioiello dell’Ajax, per il quale sarebbe già stata formalizzata un’offerta da 25 milioni di euro. I “Lancieri”, però, sono ancora fermi alla valutazione iniziale di 35 milioni di euro, anche se bisogna ricordare che il contratto del classe ‘2002 scade nel 2023, e sulle sue tracce c’è anche il Bayern Monaco, club con il quale da tempo Mino Raiola avrebbe avviato dei colloqui per tastare la situazione. La partita è ancora aperta, ma la sensazione è che Cherubini voglia anticipare la concorrenza per portare a Torino un talento seguito già da un anno e mezzo.