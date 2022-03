Calciomercato Juventus, Cherubini ha strada libera: il Psg lo vuole subito

Il calciomercato della Juventus non conosce pause, la dirigenza bianconera sta già progettando i colpi in vista della prossima stagione.

Siamo solamente nel mese di marzo e nel pieno dell’attuale stagione, con la cruciale sfida di Champions League all’orizzonte contro il Villarreal. Eppure non si placano voci e rumors di mercato che riguardano potenziali obiettivi bianconeri. La rosa di Allegri del resto ha la necessità di essere ancora rinforzata dopo gli innesti di gennaio di Vlahovic e Zakaria.

Difficile fare previsioni su chi arriverà a Torino, ci sono senz’altro molti profili che interessano la Juve. Calciatori di spessore servono in tutte le zone del campo, dalla difesa all’attacco. E si guarderò con la massima attenzione anche alla lista dei futuri svincolati, quei giocatori che – salvo rinnovi – hanno il contratto in scadenza e dunque possono accasarsi altrove a parametro zero.

Calciomercato Juventus, il Psg rallenta su Rudiger: stringe per Araujo

C’è anche la difesa da sistemare in casa Juve e nel corso degli ultimi mesi sono stati accostati diversi elementi ai bianconeri. Bonucci e Chiellini non sono più giovanissimi ed è tempo di iniziare a cercare i loro eredi. Un nome caldo che potrebbe tornare prepotentemente alla ribalta è quello di Antonio Rudiger, oggi al Chelsea. Difensore che conosce molto bene la serie A visti i suoi trascorsi alla Roma. Il suo contratto con gli inglesi è in scadenza ed è logico che uno come lui fa gola a molti. Come si legge su “Sport” però una big potrebbe tirarsi fuori dall’asta ed è il Psg, che avrebbe virato su Araujo del Barcellona. Se i francesi troveranno un accordo con il gioiellino blaugrana, allora per Rudiger potrebbero aprirsi altre piste. Con i bianconeri che potrebbero tornare in corsa per ingaggiarlo, anche se a frenare ogni possibile trattative potrebbe essere l’alta richiesta di ingaggio del difensore.