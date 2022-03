Calciomercato Juventus, colpaccio “verdeoro” | Nuovo scontro con il Milan

Calciomercato Juventus, il giovane centrocampista brasiliano avrebbe convinto entrambe le società: duello serrato all’orizzonte.

Qualche tempo fa, a tesserne le lodi, era stato Hernan Crespo. L’ex attaccante di Parma, Lazio, Milan e Inter non aveva potuto fare a meno di citarlo in un’intervista alla Gazzetta dello Sport presentando la finale del Mondiale per Club, poi vinta dal Chelsea proprio contro il Palmeiras, il club che in questo momento ne detiene il cartellino.

Secondo Crespo, Danilo dos Santos de Oliveira (questo il suo nome completo) sarebbe già pronto per giocare ad alti livelli in Europa. Faro del centrocampo di Abel Ferreira, con il Verdao ha vinto due Copa Libertadores di fila, nel 2020 e nel 2021, salendo per ben due volte sul tetto del Sudamerica nonostante abbia solamente vent’anni. L’ex attaccante argentino lo descrive come “un calciatore completo, un mediano classico ma che all’occorrenza può giocare anche da regista, quindi adattabile sia in un centrocampo a tre che a due”. Chi lo ha visto giocare, infatti, è rimasto esterrefatto da come riesca ad abbinare corsa, fisico e tecnica. “Difficile portargli via il pallone – aveva raccontato Crespo alla Rosea – è sempre il primo a fare da schermo davanti alla difesa e a rilanciare l’azione”.

Calciomercato Juventus, duello in vista con i rossoneri per Danilo del Palmeiras

Inevitabile, dunque, che attorno a lui sarebbero iniziate a circolare le prime voci di mercato. Pochi minuti fa, sul suo profilo Twitter, ha sganciato la “bomba” il giornalista e opinionista Rudy Galetti, svelando un forte interesse da parte del Milan e della Juventus per il centrocampista brasiliano. Le recensioni positive da parte degli osservatori rossoneri e bianconeri avrebbero fatto breccia nei rispettivi club, che sono pronti a scontrarsi sul mercato per accaparrarsi un giocatore che potrebbe far comodo ad entrambe.