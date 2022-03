Juventus, ha “stregato” Allegri | Erede Alex Sandro in Serie A: sfida a tre

Calciomercato Juventus, caccia al dopo Alex Sandro: l’ultima idea porta in Serie A, ma la concorrenza è assolutamente agguerrita.

Dopo tanti anni in cui la corsia mancina della Juventus ha visto in Alex Sandro il suo padrone indiscusso, a partire dalla prossima estate si stanno creando tutti i presupposti per un vero e proprio “ribaltone”. Il contratto del brasiliano scade nel 2023, e sembrano esserci tutte le condizioni affinché le strade con l’ex Porto si dividano una volta per tutte.

Il rendimento poco brillante del mancino carioca, i tanti svarioni difensivi unitamente ad una condotta atletica non di certo esaltante, stanno spingendo gli uomini mercato bianconeri ad importanti valutazioni, e non è un mistero che Cherubini abbia già effettuato dei sondaggi esplorativi per quello che, nelle idee di Allegri, dovrebbe giocarsi il posto con Luca Pellegrini. I nomi di certo non mancano; da Marcos Alonso ad Emerson Palmieri, passando per Grimaldo ed arrivando fino ad Olivera del Getafe, sul quale ha da tempo messo gli occhi il Napoli. Con i partenopei, però, si potrebbe ingaggiare a stretto giro di posta un nuovo duello.

Calciomercato Juventus, Udogie il dopo Alex Sandro: anche Napoli ed Atalanta sulle sue tracce

Secondo quanto riferito da tuttoudinese.it, infatti, le big di Serie A starebbe attenzionando anche Destiny Udogie, autore di una stagione esaltante in quel di Udine, che di certo non ha lasciato indifferenti gli addetti ai lavori: Napoli, Juventus ed Atalanta si sarebbero resi protagonisti dei primi sondaggi esplorativi, anche se pare molto difficile che i friulani decidano di privarsi di un potenziale crack un anno dopo la sua “esplosione”: situazione, comunque, da monitorare, e foriera di possibili sviluppi a stretto giro di posta.