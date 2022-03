Samp-Juventus, emergenza infinita per Allegri | Ufficiale: ecco i convocati

Samp-Juventus, il tecnico toscano di nuovo con gli uomini contati: sette le assenze per infortunio più quella dello squalificato Bernardeschi.

Sono settimane intense per la Juventus. Potenzialmente decisive. Bisogna consolidare il quarto posto e affrontare con la giusta concentrazione l’imminente sfida di Champions League contro il Villarreal, un match che può diventare un punto di svolta della stagione bianconera. Massimiliano Allegri lo sa bene e l’ha voluto ribadire nel corso della conferenza stampa odierna, augurandosi che i prossimi sette giorni siano anche “divertenti e piacevoli”, per utilizzare le sue parole.

Da qui a maggio ancora molte cose potrebbero ancora cambiare e la Signora dovrà farsi trovare pronta. L’obiettivo è continuare a lottare su tre fronti, almeno fino a quando sarà possibile. Senza dimenticare che all’orizzonte c’è anche la semifinale di ritorno contro la Fiorentina in Coppa Italia. Ma il presente, tuttavia, si chiama “Sampdoria”. In questo momento la testa deve essere esclusivamente sulla gara di Marassi coi blucerchiati. Battuti già due volte in stagione, la prima in campionato e la seconda in Coppa Italia. E non sarà una partita facile visto che da quando c’è Marco Giampaolo in panchina non hanno ancora perso davanti ai propri tifosi, superando gli ostacoli Empoli e Sassuolo.

Samp-Juventus, tornano Alex Sandro e De Sciglio

A Genova la Juventus sarà in emergenza. Ormai non è più una novità. Pochi minuti fa è stata diramata la lista dei convocati: non c’è Dybala, non c’è Chiellini e neanche Bonucci. Con loro, in infermeria, pure Zakaria, McKennie, Chiesa e Kaio Jorge. Sta meglio Bernardeschi ma Allegri non ha potuto portarlo a Genova perché squalificato. Rientrano invece sia De Sciglio che Alex Sandro, anche se entrambi partiranno dalla panchina.