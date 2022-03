Calciomercato Juventus, si riapre la pista Donnarumma | L’indizio

Si alimentano sempre più le voci di calciomercato che riguardano la Juventus in previsione della prossima stagione. Quali saranno le mosse dei bianconeri?

La dirigenza juventina sicuramente si è già messa all’opera da tempo per trovare le pedine giuste per il progetto di Massimiliano Allegri. Dopo Vlahovic e Zakaria c’è bisogno di altri innesti e in tutti i reparti del campo per rendere la squadra sempre più forte e ambiziosa. Di sicuro però oltre agli obiettivi che si sono prefissati ci potrebbero essere delle occasioni da cogliere al volo strada facendo.

Negli ultimi giorni si sta parlando nuovamente del possibile interesse bianconero per Donnarumma. Il portiere era nei radar della Juve la scorsa estate, quando ha lasciato il Milan a parametro zero. L’estremo difensore però ha scelto il Psg dove non sta giocando con continuità. L’errore commesso in Champions League contro il Real Madrid lo ha fatto finire nel mirino della critica e potrebbero esserci novità all’orizzonte.

Calciomercato Juventus, in ribasso le quote su Donnarumma bianconero

Un forte indizio sul fatto che potrebbe riaprirsi per il futuro la pista che porta al portiere della nazionale arriva da Agipronews, che riporta a riguardo le quote proposte dagli analisti di Sisal riguardo il passaggio di Donnarumma alla Juventus. Fino alla settimana scorsa il trasferimento in bianconero dell’ex Milan era in lavagna a 20, ora invece viene offerto a 12 volte la posta. Una “conferma” sul fatto non è da escludere che nel corso dell’estate il futuro del portiere non possa cambiare, lasciando Parigi. In quel caso la Juventus dovrà essere brava a farsi trovare pronta per garantirsi un estremo difensore sul cui valore, nonostante le ultime incertezze, non c’è dubbio.