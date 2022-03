Calciomercato Juventus, ennesimo infortunio | Esce dal campo in lacrime

Calciomercato Juventus, ennesimo infortunio in stagione per il centrocampista. Un problema che potrebbe rallentare la trattativa

Non è il primo della stagione. E questo è sicuramente un dato da valutare per la Juventus visto quello che quest’anno sta succedendo alla Continassa dove non passa una settimana senza problemi. Insomma, questa sfortuna sembra anche colpire in qualche modo quelli che sono (o sarebbero) gli obiettivi bianconeri per il prossimo campionato.

Parliamo di Renato Sanches, il centrocampista portoghese del Lilla che stando alle voci di mercato sarebbero entrato nel mirino di Cherubini la prossima stagione. Ma ieri, durante l’anticipo di Ligue 1 in vista anche della gara contro il Chelsea in Champions League, Sanches si è fermato per un problema muscolare alla coscia sinistra che sicuramente gli precluderà di prendere parte alla sfida ai Blues di martedì prossimo. Non un bel segnale per la Juve.

Calciomercato Juventus, si ferma Renato Sanches

Come detto in precedenza non è il primo stop per il centrocampista in questo campionato. Muscoli sensibili – così come quelli dei bianconeri quest’anno – che potrebbero anche rallentare un poco la trattativa che potrebbe portarlo a Torino nei prossimi mesi. Senza pochi dubbi anche questo è un segnale da valutare visto che se mai ancora ce ne fosse bisogno, gli infortuni possono condizionare in maniera quasi decisiva le scelte di un qualsiasi allenatore. Allegri ne è testimone in questo visto che sta passando momenti terribili con una difesa titolare che praticamente non c’è, e un centrocampo dove a turno si sono fermati praticamente tutti in questa annata costellata dalla sfortuna.

Ancora non ci sono comunque delle notizie ufficiali su Renato Sanches. Ma uscito in lacrime dal campo, probabilmente si è anche reso conto da solo della situazione. Uno stop lungo sembra davvero dietro l’angolo.