Calciomercato Juventus, ultimo rilancio | Incontro decisivo per il sì

Calciomercato Juventus, ultimo rilancio: l’incontro decisivo per il sì è previsto nelle prossime settimane. Addio al colpo a zero

Sicuramente è stato un profilo seguito dalla Juventus nel corso degli ultimi mesi anche per il suo status da svincolato alla fine della stagione. Ma la sensazione è che l’affare ormai sia sfumato. Secondo il Corriere dello Sport questa mattina in edicola infatti, la situazione ormai sembra ben delineata, con l’ultima proposta presentata che dovrebbe fare centro sul cuore – e sul portafoglio – del giocatore.

Parliamo di Alessio Romagnoli che ormai sembra davvero a un passo dal vestire la maglia della Lazio nella prossima stagione. Il difensore non rinnoverà con il Milan il suo contratto in scadenza alla fine dell’anno e sarà libero di scegliersi una nuova sistemazione e tutto lascia davvero presagire che sarà una scelta di cuore. Tifoso della squadra di Lotito, potrebbe essere un colpo importante per il club biancoceleste.

Calciomercato Juventus, Romagnoli per il sì alla Lazio

L’ultima offerta che Lotito avrebbe messo sul piatto per il sì del difensore sarebbe di 3,2 milioni di euro netti a stagione come fisso ai quali si devono aggiungere i bonus. Una cifra importante per un giocatore che si libererà a parametro zero e che potrebbe realmente fare centro. Come anticipato nelle prossime settimane il direttore sportivo Tare dovrebbe incontrare Raiola per chiudere l’affare. Con la Juventus quindi che per rinforzare la difesa dovrà virare verso altri lidi.

Insomma, le cose sembrano davvero fatte in questo momento e la sensazione è che la trattativa sia davvero in chiusura. Romagnoli andrà a giocare a Roma con la maglia biancoceleste addosso scegliendo con il cuore e non per i soldi. Anche perché, come detto, visto lo status da svincolato forse avrebbe potuto guadagnare di più. E magari giocare anche per la Champions League. Ma stavolta ha vinto il cuore e non la ragione.