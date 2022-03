Calciomercato Juventus, la rivelazione infiamma il “Pogback” | I tifosi ora sognano

Calciomercato Juventus, la rivelazione su Pogba adesso fa sognare i tifosi della Vecchia Signora. Il cerchio si stringe attorno a due squadre

La rivelazione è di quelle importanti. E adesso i tifosi della Juventus sono realmente autorizzati a sognare. Il ritorno di Pogba in bianconero non è utopia a quanto sembra, soprattutto dopo le parole raccolte da il Bianconero che ha intercettato Maddy, personal trainer del centrocampista francese. Insomma, uno che vive il Polpo da vicino e che lo conosce bene.

“Credo che sia giusto per lui guardare altrove” ha spiegato. “In questo momento si sta divertendo – ha continuato – e hanno una buona squadra, soprattutto dopo il ritorno di Ronaldo. Ma i risultati non arrivano e allora un top player come lui deve pensare solamente a giocare per le competizioni importanti”.

Calciomercato Juventus, il ritorno di Pogba

A Maddy viene fatta una domanda specifica: se Pogba può realmente tornare in bianconero il prossimo anno. E la risposta è altrettanto netta, senza giri di parole e senza fronzoli. “Sì, sì. Paul può tornare alla Juve, ha buone relazioni con i bianconeri”. Poche parole che però realmente possono far sognare. Ma c’è un però, anche importante, visto che il personal trainer spiega che c’è ovviamente una squadra importante pronta a prendersi il Polpo.

“Potrebbe anche essere il Psg, che secondo me ha bisogno di un centrocampista come lui. Al Real Madrid invece non ci credo – ha concluso – anche perché non c’è più Zidane”. Bene, tifosi bianconeri. Potete realmente cominciare a sognare.