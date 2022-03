Sampdoria-Juventus, Allegri “critica” Rabiot | Messaggio a Dybala

Sampdoria-Juventus, le parole di Allegri nel post partita: il triplo annuncio del tecnico livornese che non è passato inosservato.

Intervistato ai microfoni di DAZN, Max Allegri ha offerto la sua disamina in merito alla prestazione fornita dai suoi ragazzi al cospetto della Samp. Ecco le sue parole:

MORATA – “Alvaro mette in campo le sue caratteristiche, che sono tante: spalle alla porta fa fatica.”

GARA – “Oggi sul piato tecnico la squadra ha fatto una buona partita: dobbiamo migliorare quando, avendo il controllo della partita, diminuendo il ritmo, nel momento di verticalizzare, commettiamo errori. Vlahovic quando è entrato ha fatto bene, in quel momento lì c’era bisogno di aspettare un attimo, e di capire come far male l’avversario. A Genova non era semplice, la squadra ha fatto bene: era importante vincere per consolidare il quarto posto e prepararci al meglio alla sfida di mercoledì.

KEAN “Ha fatto una bella partita: quando gioca è sempre efficace: oggi si è preso il rigore, è chiaro che deve migliorare da un punto di vista tecnico, ma quando ha spazio e tecnica, è devastante.

MORATA e VLAHOVIC DIFFIDATI – “Ci prepariamo al meglio con il Villarreal. Vedremo: speriamo di recuperare Dybala, perché ci servono uomini freschi di testa. Alex Sandro quando è entrato ha fatto la mezzala. Pellegrini ha fatto una bella partita, Rugani stesso, così come Danilo ed Arthur: la squadra sta migliorando, soprattutto sul piano del palleggio.

CATENA di DESTRA “Danilo è in grado di smarcarsi, ed è già all’opera. Un carismatico, un giocatore che dà tranquillità e serenità alla squadra. Bisogna avere conoscenze nella lettura.

RABIOT – “Sta facendo una buona annata: ti dà la sensazione di poter fare 10 reti, ma su questo è pigro. Si sacrifica, quando va deve essere più efficace.

DYBALA – “L’importante è averlo a disposizione per mercoledì, anche perché potremo passare anche al termine dei 120 minuti.”