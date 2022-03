Samp-Juventus, siparietto Allegri-Rabiot dopo il cambio: “Hai fatto…”

By

Sampdoria-Juventus, è successo al momento del cambio di Rabiot: le parole di Allegri fanno subito il giro del web.

Vittoria importante per la Juventus, che riesce ad espugnare “Marassi” per 1-3, conquistando tre punti fondamentali per continuare a cullare il sogno scudetto.

Finale concitato, nel quale gli uomini di Allegri, prima di subire il goal, hanno rischiato di incassare la rete anche in occasione di un rigore decretato per fallo di mano di Rabiot. Il francese, il cui tocco di mano è stato giudicato falloso dal Var, è stato immediatamente sostituito da Allegri, con il quale ha dato vita ad un siparietto prontamente raccontato dal bordocampista di Dazn. L’ex Psg, infatti, ritornando in panchina, si è scusato con Allegri che, dopo averlo rincuorato con gesti plateali, gli ha detto: “Va bene va bene, almeno hai fatto fare bella figura a Szczesny.”

Solita ironia del tecnico livornese, con la consapevolezza di un pericolo scampato che avrebbe potuto complicare in modo importante la gara.