Calciomercato, Donnarumma alla Juventus: la “Vecchia Signora” ha deciso

Il calciomercato della Juventus è ovviamente già improntato al futuro, alle mosse da compiere in vista della prossima stagione calcistica.

Nei mesi più caldi dell’anno sicuramente la società metterà a disposizione dell’allenatore Allegri nuovi volti. L’obiettivo è quello di rinnovare e ringiovanire la rosa, missione già iniziata con l’arrivo di due perni come Vlahovic e Zakaria nello scorso mese di gennaio. Senz’altro la Juve avrà già stilato una lista di potenziali colpi, anche se non sarà facile metterli a segno vista la concorrenza sempre più agguerrita delle altre big.

Si è parlato tanto in questi mesi anche del possibile erede di Szczesny per il futuro, anche se il portiere polacco sta sfoderando delle prestazioni molto positive nel corso della stagione. Contro la Sampdoria ad esempio ha neutralizzato il rigore di Candreva nella ripresa che avrebbe potuto riaprire i giochi.

Calciomercato Juventus, nessun interesse per Donnarumma

Un nome caldo, accostato ai bianconeri, è stato quello di Gigio Donnarumma. Portiere che ovviamente non ha bisogno di presentazioni essendo il titolare della nazionale azzurra. L’azzurro non sta vivendo un grande protagonista con il Psg e si sta ipotizzando per lui un ritorno in Italia. Tuttavia, come ha sottolineato “Tuttojuve” la Juventus non avrebbe mostrato alcun interesse riguardo al portiere del Psg, non essendo intenzionata a spendere tanto per un estremo difensore che ha comunque un ingaggio molto importante. Ci sarà tempo insomma per cercare l’erede di Szczesny, che del resto – come già detto – sta confermando di essere uno dei migliori portieri del mondo.