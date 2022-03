Calciomercato Juventus, scelto il dopo Morata | 20 milioni per il sì

Calciomercato Juventus, affondo per il dopo Morata: le ultime indiscrezioni dalla Spagna offrono importanti sviluppi sulla vicenda.

La coriacea Juventus che ha espugnato il “Marassi”, non può non ringraziare Alvaro Morata e la sua ritrovata verve realizzativa: lo spagnolo, autore fino ad ora della sua migliore prestazione stagionale, è apparso sempre nel vivo del gioco, e finalmente ha fornito anche il suo contributo in termini di “killer istinct”.

Musica per le orecchie di Allegri che, alla luce delle buone notizie sul fronte Dybala – con la Joya che sembra aver smaltito definitivamente l’ultimo fastidio muscolare che lo tediava e si candida ad essere protagonista in questo finale di stagione – può guardare con ottimismo all’impegno di mercoledì contro il Villarreal, dove servirà una prestazione perfetta. Al cospetto del “Sottomarino Giallo”, slavo clamorosi colpi di scena, Morata dovrebbe ricoprire nuovamente quel ruolo di “sottopunta” a supporto di Vlahovic che tanto sta esaltando le caratteristiche dello spagnolo in questo frangente della stagione, il cui futuro potrebbe essere ancora all’ombra della Mole.

Calciomercato Juventus, l’Atletico “snobba” Morata: già scelto l’erede

Ricordiamo che la Juventus, per acquistare definitivamente Morata, dovrebbe versare nelle casse dell’Atletico Madrid circa 35 milioni di euro, cifra che difficilmente i bianconeri decideranno di sborsare. Tuttavia, nelle ultime settimane sono stati riallacciati i contatti con i Colchoneros, alla ricerca di una soluzione conveniente per tutte le parti in causa; la “Vecchia Signora” non vorrebbe spingersi oltre i 25-30 milioni di euro, e la sensazione è che un punto d’incontro lo si possa trovare. A suffragare quest’ipotesi, sono anche le ultime notizie che trapelano dalla Spagna: come riferito da elgoldigital.com, infatti, l’Atletico avrebbe cominciato a sondare il terreno per Memphis Depay – accostato in inverno anche alla Juve, nell’ambito dell’operazione che avrebbe dovuto portare Morata al Camp Nou – per il quale sarebbe disposto a mettere sul piatto un’offerta da 20 milioni di euro.