Calciomercato Juventus, obiettivo sfumato | Ha firmato fino al 2025

Movimenti in vista nella prossima estate per il calciomercato di una Juventus che ha indubbiamente bisogno di altri innesti in tutte le zone del campo.

Gli arrivi di Vlahovic e Zakaria sono solamente i primi due tasselli di un cambiamento nell’organico bianconero che porterà ad un abbassamento dell’età media. Vincere in Italia e in Europa è l’obiettivo affidato al tecnico Massimiliano Allegri che però aspetta rinforzi. Chi arriverà in estate è ancora troppo presto per dirlo, ma di sicuro la dirigenza è già all’opera e avrà stilato una lista di potenziali acquisti.

Non c’è reparto che non abbia bisogno di qualche volto nuovo, dalla difesa all’attacco. Molto dipenderà però anche dai rinnovi in bilico, con ben cinque calciatori che sono in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Tra questi anche quelli di Bernardeschi e Dybala, la cui permanenza in bianconero non pare più così scontata. Certo è che in caso di loro partenza bisognerà trovare dei sostituti all’altezza.

Calciomercato Juventus, Kramaric ha rinnovato con l’Hoffenheim

Un nome che era stato accostato nei giorni scorsi alla Juventus (e non solo) è quello di Andrej Kramaric, prolifico attaccante 31enne dell’Hoffenheim. Un giocatore abile in zona che, essendo in scadenza, sarebbe stato un ottimo colpo low cost per rinforzare il reparto offensivo. Ad ogni modo il calciatore non arriverà sicuramente in Italia, visto che ha appena rinnovato il suo accordo con la squadra tedesca. Lo ha ufficializzato lo stesso Hoffenheim sul suo sito ufficiale, Kramaric si è legato al club con un nuovo contratto fino al 2025.

“Il fatto che un giocatore così straordinario e ambizioso come Andrej prolunghi qui il suo contratto in scadenza e inizi così la sua ottava stagione con l’Hoffenheim in estate dimostra da un lato quanto siamo diventati importanti e dall’altro quanto Andrej si identifichi con il TSG” afferma Alexander Rosen, direttore sportivo del calcio professionistico del TSG nella nota del club. “Andrej è da anni uno dei marcatori più costanti della Bundesliga, un giocatore con la differenza assoluta, un professionista modello per eccellenza e già una leggenda vivente del club. La sua esperienza, abilità e carattere eccellente rafforzano l’intera squadra” ha detto ancora Rosen.