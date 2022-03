Calciomercato Juventus, l’ex Milan beffa tutti: 16 milioni

Il calciomercato è sempre argomento di grande discussione tra i tifosi e quelli della Juventus non fanno ovviamente eccezione.

C’è grande curiosità per capire quali saranno le prossime mosse della Juve, che nella scorsa sessione invernale ha dimostrato di saper essere molto incisiva in chiave mercato. Lo testimoniano gli arrivi di Zakaria e Vlahovic che hanno dato inevitabilmente maggiore spessore alla formazione di Allegri. E soprattutto l’ex Fiorentina è riuscito a garantire quei gol che erano mancati nel corso della prima parte della stagione.

Serviranno però degli altri volti nuovi in ottica futura, elementi in grado di aprire un nuovo ciclo in bianconero. E ci sarà da rinnovare soprattutto il centrocampo. Reparto dove si cercherà un playmaker di ruolo, ma non solo. Certo molto dipenderà anche dalle cessioni che ci saranno, fondamentale tenere in ordine il monte ingaggi e non appesantirlo troppo.

Calciomercato Juventus, per Danilo il Palmeiras non farà sconti

Tra i nomi dei possibili arrivi a Torino nel corso dell’estate continua a esserci anche un giocatore molto interessante com Danilo, centrocampista del Palmeiras. Mediano che viene monitorato non solo dalla Juventus ma anche da tanti altri club, così come Benfica e Arsenal. Il portale calciomercato.it sottolinea come quella che una volta veniva chiamato “Palestra Italia” non sembra intenzionato a fare sconti per il suo gioiellino, forte anche di una situazione economica florida. Chi vorrà prendere Danilo dovrà mettere in preventivo di spendere almeno 15-16 milioni di euro. Sarebbe comunque un investimento per il futuro, considerando che il calciatore è nato nel 2001 e ha dunque davanti a se una carriera sicuramente importante. Proprio il Benfica dell’ex Milan Rui Costa sarebbe però in pole position per aggiudicarsi le sue prestazioni.