Calciomercato Juventus, fumata nera per il rinnovo | Frecciata in diretta

Calciomercato Juventus, il rinnovo non si sblocca: l’annuncio ufficiale che fa chiarezza. Cosa sta succedendo.

Incamerati tre punti preziosissimi contro la Samp, la Juventus si prepara alla sfida di Champions League contro il Villarreal, vero e proprio spartiacque della stagione dei bianconeri. Intanto, la dirigenza è all’opera e continua a vagliare diverse piste.

L’attenzione mediatica, oltre che sul campo, è rivolta anche al rebus legato ai tanti rinnovi di contratto ancora da sbrogliare: la possibile firma di Paulo Dybala, ma non solo. Al contempo, la “Vecchia Signora” sta monitorando anche quelli che potrebbe essere i futuri colpi in entrata a costo zero; del resto, il mercato degli svincolati ha da sempre rappresentato una fucina alla quale “Madama” ha sovente attinto per completare la rosa. In quest’ottica, anche la Juve resta vigile sul fronte Dembelè, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Barcellona in scadenza nel 2022. Sebbene nelle ultime settimane il rapporto con il mondo blaugrana sia diventato molto più disteso, le chances di un suo addio a zero sono sempre molto alte, al punto che si vocifera che il suo entourage abbia già trovato un’intesa di massima con il Psg.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dembele: l’annuncio di Cruyff

Ad intervenire a gamba tesa nella vicenda, esternando il suo punto di vista, ci ha pensato Jordi Cruyff che, all’indomani della larga vittoria contro l’Osasuna, ha commentato le ultime voci legate al futuro di Dembele. Ecco le sue parole: “La situazione non è semplice. Credo che la cosa più importante che possa fare sia quella di continuare ad aiutare la squadra, poi il resto si vedrà: ha disputato una buona partita. Non sono pochi i calciatori che hanno rinnovato, mentre altri cercano un contratto migliore.”