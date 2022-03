Calciomercato, “Dybala-Juventus: rottura definitiva” | Ecco il nuovo club

Calciomercato Juventus, stop al rinnovo di Paulo Dybala: c’è un nuovo club all’orizzonte, che è balzato in pole position.

Si pensava che il mese di febbraio potesse rappresentare il punto di svolta dei discorsi per il rinnovo del contratto dii Paulo Dybala in scadenza nel 2022, ed invece il lungo tira e molla tra la società e l’entourage dell’attaccante argentino ha vissuto un’altra puntata dell’ennesima telenovela che si sta trascinando ormai da anni.

Le parti, salvo clamorosi quanto non più inaspettati colpi di scena, dovrebbero riaggiornarsi nei giorni immediatamente successivi alla sfida di Champions League contro il Villarreal, crocevia di indicibile importanza per il cammino degli uomini di Allegri; tuttavia, l’aria che si respira è di quelle pesanti, anche perché con l’attuale numero 10, un accordo di massima lo si era raggiunto, a fronte di un’offerta di ingaggio dell’ordine dei 10 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi. La società, però, è apparsa recalcitrante a riproporre la medesima offerta a distanza di mesi, anche perché la Joya ha nel frattempo saltato appuntamenti importanti della stagione bianconera. E così, tra un vorrei ma non posso, e un “aspettiamo ancora”, la sensazione è che la corda sia in procinto di spezzarsi.

Juventus, rinnovo Dybala: “Trattative bloccate” | Irrompe Simeone

Secondo quanto trapela dalla Spagna, in particolar modo evidenziato da todofichajes.com, le trattative per il prolungamento si sarebbero definitivamente arenate, al punto che sarebbero diversi i club che hanno avviato contatti importanti con l’entourage dell’attaccante. Come sottolinea la medesima fonte, infatti, l’Atletico Madrid sarebbe balzato in pole position, con i Colchoneros che – su espressa richiesta del “Cholo” Simeone” – avrebbero individuato in Dybala il profilo giusto con cui puntellare un reparto che in estate potrebbe vivere una profonda rivoluzione. Dunque, Atletico in pole ed Inter superata: i nerazzurri al momento hanno soltanto abboccato qualcosa, senza affondare il colpo.