Calciomercato Juventus, l’Inter ha rotto gli indugi: accordo con l’agente

Calciomercato Juventus, la società nerazzurra fa sul serio e vuole anticipare la concorrenza: si tratta di un tassello fondamentale per la difesa.

La prestazione offerta ieri sera è stata un’ulteriore dimostrazione di come sia ormai pronto per giocare ad alti livelli. L’ennesima gara da applausi, stavolta condita anche da un gol che, se non fosse stato per quell’amnesia collettiva nei minuti di recupero, avrebbe regalato tre punti di platino al suo Torino. E messo ancora più pepe nella lotta Scudetto.

Gleison Bremer è la grande rivelazione della Serie A 2021-22. Un difensore completo sotto tutti i punti di vista. Veloce, roccioso, “moderno” se vogliamo trovare un aggettivo che lo possa definire nel complesso. L’Inter, suo malgrado, ieri ha potuto apprezzare da vicino le qualità del brasiliano che da qualche mese fa gola a tante. Non solo in Italia, ma anche all’estero. Diversi club della Premier League, infatti, hanno acceso i riflettori su di lui da settimane: tra quelle più interessate c’è sicuramente il Tottenham di Antonio Conte, che ha bisogno di rafforzare la difesa. Anche la Juventus segue con grande attenzione il giocatore granata e il suo nome resta tra i primi sulla lista del direttore sportivo Federico Cherubini.

Calciomercato Juventus, Bremer vicinissimo all’Inter

Che Bremer lasci il Torino a fine stagione è praticamente certo. Urbano Cairo sa già che si scatenerà presto un’asta per accaparrarsi quello che è uno dei migliori centrali del campionato italiano. Base di partenza: 30 milioni. Secondo le ultime indiscrezioni, tuttavia, l’Inter è disposta a fare sul serio: lo vuole portare a Milano come sostituto di Stefan de Vrij, che in estate verosimilmente tornerà in Olanda.

🚨L’Inter ⚫️🔵 ha bloccato #Bremer: accordo totale con l’agente del difensore 🇧🇷. Di questo e tanto altro calciomercato parleremo verso le 19 sul canale Twitch di @cmdotcom pic.twitter.com/FW4ate44at — Daniele Longo (@86_longo) March 14, 2022

Stando a quanto riportato sul suo profilo Twitter dall’esperto di mercato Daniele Longo, la società nerazzurra avrebbe già bloccato il calciatore: l’accordo è totale con il suo agente.