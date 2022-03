Calciomercato Juventus, ribaltone societario e nuovo blitz in extremis

Calciomercato Juventus, i potenziali nuovi proprietari potrebbero convincere il giocatore a rinnovare il contratto.

Sono giorni di forte tensione nell’ambiente Chelsea. L’allenatore Thomas Tuchel sta facendo il possibile per “isolare” lo spogliatoio dalle note vicissitudini che negli ultimi giorni hanno caratterizzato il club londinese. Ma è tutt’altro che facile. Si è appena conclusa nel clamore generale l’era di Roman Abramovich dopo quasi un ventennio di vittorie, campagne acquisti faraoniche e miliardi spesi per portare i Blues in cima al mondo.

L’oligarca russo, colpito dalle sanzioni decise dal governo britannico in seguito all’invasione dell’Ucraina, ha immediatamente cercato di mettere in vendita la società. Ma per adesso i suoi beni sono come congelati. Inclusi, ovviamente, i contratti dei calciatori. Tuttavia, da Londra raccontano che presto la situazione potrebbe sbloccarsi e alcuni fonti governative fanno sapere che non ostacoleranno una futura transazione. Già, perché gli acquirenti potenziali sono già numerosi. E verosimilmente nei prossimi mesi il Chelsea avrà una nuova proprietà. Che a quel punto dovrà rivedere l’intero progetto sportivo.

Calciomercato Juventus, Rudiger resta al Chelsea?

Bisognerà capire anche se e quando verranno sciolti alcuni nodi. Come, ad esempio, la questione Rudiger: il difensore tedesco è in scadenza di contratto ed è appetito da diversi grossi club europei, tra cui la Juventus. Negli ultimi due mesi il suo futuro sembrava ormai lontano da Stamford Bridge, non avendo trovato alcun accordo con la dirigenza Blues. La quale, però, ha provato in tutti i modi di accontentare le sue richieste. Secondo il giornalista Graeme Bailey di 90min.com, i potenziali nuovi proprietari vorrebbero che il giocatore resti a Londra e non è detto che riescano a far cambiare idea all’ex romanista.