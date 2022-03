Calciomercato Juventus, soluzione prestito | Affare in Serie A

Calciomercato Juventus, due squadre fortemente interessate ad un giovane talento bianconero, oggi in prestito in Serie B.

Si sta mettendo in luce in cadetteria, nonostante la sua squadra sia coinvolta ormai da mesi nella lotta per evitare la retrocessione. L’obiettivo del Vicenza è riaffacciarsi appena possibile in zona playout, traguardo che qualche mese fa appariva proibitivo. Nell’ultimo periodo intanto i biancorossi sembrano aver ripreso a marciare. E tra i grandi protagonisti della rimonta della formazione di Cristian Brocchi c’è soprattutto lui: Filippo Ranocchia.

Classe 2001, il centrocampista nativo di Perugia a maggio compirà 21 anni ed è di proprietà della Juventus. Ventitré presenze, un assist e diverse giocate di qualità finora nella sua esperienza veneta. Secondo la maggior parte degli addetti ai lavori, Ranocchia sta dimostrando di essere pronto per compiere il salto di categoria. Magari non subito a Torino, dove non avrebbe occasione di mettersi in mostra. Ma possibilmente in una squadra di seconda fascia, che possa dargli fiducia e permettergli di crescere ulteriormente. Un po’ la trafila di cui parlava qualche mese fa Massimiliano Allegri a proposito di come una grosso club debba comportarsi con i suoi giovani talenti.

Calciomercato Juventus, Cagliari e Udinese su Ranocchia

Ranocchia aveva già fatto intravedere qualcosa di estremamente interessante già nella scorsa stagione, quando vestiva la maglia dell’Under-23 bianconera. Trentuno presenze, quattro reti e tre assist per il giovane calciatore umbro nel girone A di Serie C. Ad Allegri è piaciuto sin da subito e non a caso ha voluto dargli spazio in qualche amichevole pre-stagionale, tra cui quella contro il Monza nel trofeo Berlusconi, facendolo partire titolare.

Stando a quanto riporta il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira, due società di Serie A, Cagliari e Udinese, sarebbero sulle sue tracce. Pronte a chiedere alla Juventus il prestito del giocatore non appena si aprirà la sessione estiva.