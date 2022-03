Juventus-Villarreal, doccia gelata Allegri: fuori un titolare

Juventus-Villarreal, doccia gelata per Allegri che sperava in un recupero dell’ultim’ora: non ci sono invece possibilità di vederlo in campo

L’emergenza in casa Juventus non si ferma. E a due giorni dalla sfida che vale l’accesso ai quarti di finale di Champions League contro il Villarreal, il tecnico livornese è sicuro – almeno stando alle indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport – di non poter contare su un difensore centrale. Insomma, al fianco di de Ligt dovrebbe esserci Danilo.

Non ci sono possibilità infatti che Leonardo Bonucci possa essere in campo nella sfida contro gli spagnoli. Il difensore sarà ancora out. Mentre potrebbe esserci anche il recupero dell’ultim’ora di Giorgio Chiellini, ma difficilmente Allegri lo manderà in campo dal primo minuto in una sfida così delicata della stagione senza che il capitano possa offrire delle garanzie sul pieno impiego.

Juventus-Villarreal, Bonucci ancora out

Niente da fare insomma per Bonucci che adesso è anche a rischio per lo spareggio Mondiale della nazionale azzurra di Roberto Mancini. Un’assenza importante in primis comunque per Allegri che come molto spesso ha dovuto fare in questa stagione dovrà inventarsi qualcosa per riuscire nell’obiettivo. Minimo diremmo anche, visto che il sorteggio alla fine dei conti, con le squadre che c’erano nell’urna, è stato benevolo e ha regalato alla Juventus una formazione giocabile.

In ogni caso la Juventus contro il Villarreal non può permettersi nessun passo falso e non può nemmeno pensare alle assenze. Deve scendere in campo convinta dei propri mezzi e far continuare quella striscia di risultati positivi che ormai dura da novembre a questa parte. Sì, è vero, le assenze sono pesanti e hanno anche pesato fino ad ora, ma ci sono pochi dubbi che la truppa dell’allenatore livornese abbia le carte in regola per riuscire nell’impresa.