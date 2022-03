Calciomercato, fulmine a ciel sereno: “La Juventus ha preso Pogba”

Non si fermano mai le voci di calciomercato che riguardano la Juventus anche se siamo ormai nel pieno della stagione.

Tutti i grandi club stanno guardando già avanti, alle mosse da compiere nel corso della prossima sessione estiva. C’è da anticipare la concorrenza e per questo motivo la dirigenza è già al lavoro sugli obiettivi prefissati. Mister Allegri attende rinforzi praticamente in tutte le zone del campo, anche se in questo motivo pare essere il centrocampo la priorità.

Si stanno facendo tanti nomi negli ultimi sui possibili obiettivi bianconeri, ma c’è soprattutto un giocatore che stuzzica la fantasia dei tifosi ed è Paul Pogba. I supporters della Juventus sperano che il francese possa tornare a Torino da protagonista. Il contratto con il Manchester United è in scadenza nel prossimo mese di giugno e questo rendono il campione transalpino uno dei probabili pezzi pregiati del mercato a parametro zero.

Calciomercato Juventus, per Damascelli “Il ritorno di Pogba significherebbe la partenza di Dybala”

Ancora le nubi sul futuro del calciatore, chiaramente appetito da tutti i grandi club, non si sono diradate. Ma a “Radio Radio” il giornalista Tony Damascelli ha parlato proprio di Pogba e della possibilità che il centrocampista torni a vestire la maglia della Juventus. “Continuo a ricevere voci da Torino che abbiano preso Pogba. – ha detto – Ha un ingaggio molto alto e la stessa età di Dybala, a dire il vero non sono d’accordo con la possibilità che torni in bianconero, il ragazzo ha la pancia piena, l’ho visto nell’ultima partita con lo United e lui gioca come un passante” ha detto il giornalista. Sottolineando anche come “l’eventuale ritorno di Pogba significa la partenza di Dybala, per un motivo sostanzialmente economico. La differenza è che almeno uno sul piano fisico è sano mentre l’altro non fornisce le stesse garanzie”.