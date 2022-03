Calciomercato Juventus, Pogba fuori dai titolari | Social impazziti

Il calciomercato è fatto spesso di sogni e i tifosi della Juventus ne hanno uno in particolare: rivedere Pogba in bianconero.

Il calciatore francese è nei cuori della tifoseria e non certo da oggi. Tutti hanno impresse nella mente le grandi giocate del centrocampiste, le sue prodezze balistiche che hanno consentito alla Juventus di portare a casa tante vittorie. Il momento che sta vivendo Pogba però non è dei certo dei migliori. Oggi Rangnick non lo ha scelto nella formazione titolare del Manchester United che perdendo in casa contro l’Atletico Madrid ha detto addio alla competizione.

Pogba è sceso in campo solamente al minuto numero 67 ma non è riuscito a lasciare traccia. Quella di questa sera potrebbe essere la sua ultima presenza con la maglia dei Red Devils in Europa. Il suo futuro è tutto da scrivere, con i tifosi della Juventus che sui social hanno invitato il “Polpo” ad accettare finalmente la corta bianconera, che potrebbe concretizzarsi a stretto giro di posta.

Calciomercato Juventus, tifosi scatenati sui social: sognano il ritorno in bianconero

Sui social sono tanti i commenti che riguardano Paul Pogba e la sua esclusione dall’undici titolare. In tanti si chiedono come una squadra come il Manchester possa fare a meno del suo talento e della sua fisicità. Così come in tanti hanno voluto fare gli auguri al francese che ha compiuto 29 anni. Messaggi d’affetto e vicinanza che i tifosi bianconeri sperano possano tramutarsi nella possibilità che Pogba decida di tornare a vestire la maglia della Juventus in futuro. Non bisogna dimenticare infatti che il centrocampista non ha rinnovato l’accordo con lo United in scadenza il prossimo mese di giugno e dunque potrebbe firmare a parametro zero per la sua prossima squadra. I bianconeri sicuramente interessati, ma un freno per la trattativa potrebbe essere l’ingaggio del giocatore, decisamente alto.