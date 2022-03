Calciomercato Juventus, ha vinto Allegri: 20 milioni per la “spalla” di Vlahovic

Ci sono sicuramente delle priorità nel prossimo calciomercato di una Juventus che non fa mistero di voler essere sempre più forte.

Vincere in Italia e in Europa è una missione che i bianconeri intendono inseguire con caparbietà anche nella prossima stagione. Con Allegri che spera di poter contare su volti nuovi, calciatori chiamati ad aprire un nuovo ciclo in bianconero. Dopo Zakaria e Vlahovic dunque i tifosi aspettano altri colpi estivi, chiaramente in linea con le possibilità economiche del club.

Molto dipenderà anche da quel che accadrà nelle prossime settimane relativamente alla questione rinnovi. Cinque giocatori hanno il contratto in scadenza a giugno 2022 e potrebbero lasciare la Juventus a parametro zero. I tifosi sono preoccupati soprattutto per il possibile addio di Dybala, c’è distanza tra le parti per riuscire a trovare un nuovo accordo.

Calciomercato Juventus, per Morata si può chiudere a 20 milioni

L’addio di Dybala aprirebbe senz’altro un vuoto importante da colmare per la Juventus, che poi deve anche capire quale sarà il futuro di Morata. Il calciatore spagnolo è stato molto chiaro, è intenzionato a proseguire la sua avventura torinese. Dopo due anni di prestito oneroso i bianconeri hanno l’opportunità di rilevare il cartellino con 35 milioni di euro. Una somma decisamente alta.

Ma la Juve non intende arrendersi, e come ha sottolineato il giornalista Franco Leonetti a “Juventibus” l’intenzione del club è quella di riuscire a trovare un punto d’incontro con i colchoneros per il centravanti. Si potrebbe chiudere per 20 milioni di euro non pagabili in una sola tranche. Del resto Morata ha dimostrato finora di essere davvero la spalla ideale di Vlahovic.