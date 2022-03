Calciomercato Juventus, ribaltone in società | “Arriva in estate”

Calciomercato Juventus, ribaltone in società: potrebbe arrivare in estate un nuovo innesto dentro lo staff dirigenziale bianconero

Non solo per il campo, ma anche per la scrivania. Si muove in continuazione la società bianconera che adesso – secondo le informazioni riportate dal giornalista Marcello Chirico – avrebbe messo nel mirino un dirigente che alla fine della stagione dovrebbe lasciare il suo attuale club.

Parliamo di Sartori, direttore sportivo dell’Atalanta, che a quanto pare piace dalle parti della Continassa. Un interesse che ovviamente è da ricercare nei colpi importanti che la Dea è riuscita a piazzare nel corso degli ultimi anni e che hanno innalzato in maniera clamorosa il livello tecnico della squadra di Gasperini. E i risultati ovviamente parlano chiaro. L’Atalanta probabilmente quest’anno dopo tre stagioni di fila non entrerà in Champions League ma è in corsa in maniera importante in Europa League. Insomma, il profilo è di quelli vincenti.

Calciomercato Juventus, interessa Sartori

Questo non dovrebbe cambiare il ruolo di Cherubini, mettiamo le cose in chiaro. L’attuale responsabile dell’area tecnica dovrebbe rimanere al proprio posto con Sartori che dovrebbe affiancarlo nel suo compito con altre mansioni. Non ci sono nemmeno dubbi su questo, e non sono previsti dei clamorosi colpi di scena. Insomma, un innesto per alzare anche il “livello tecnico” di chi le decisioni li deve prendere anche in sintonia con tutte le altre componenti della società.

Vedremo quali saranno gli sviluppi su questa trattativa nelle prossime settimane, quello che rimane comunque è che la Juventus si muove e continuerà a farlo con largo anticipo rispetto alle concorrenti anche per quei ruoli societari che devono essere in qualche modo coperti.