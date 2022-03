Calciomercato Juventus, colpo pazzesco in difesa | Pronto un quadriennale

Calciomercato Juventus, superate sia Real Madrid che Bayern Monaco. E dalla Continassa filtra ottimismo per la chiusura dell’operazione.

Sorpasso in corsia. Proprio quando sembrava che il suo futuro fosse a Madrid o a Monaco di Baviera. E invece no. Stando agli ultimi rumors, potrebbe essere di nuovamente in Italia, paese che lasciò nell’estate 2017 per tentare l’avventura in Premier League. Avventura che si è presto trasformata in epopea: con il suo club è riuscito a vincere quasi tutto quello che c’era da vincere, affermandosi come uno dei migliori difensori al mondo.

Stiamo parlando di Antonio Rudiger, la cui esperienza al Chelsea è ormai agli sgoccioli. Il centrale tedesco, con un importante passato alla Roma, è in scadenza di contratto e difficilmente da qui a giugno deciderà di rinnovarlo. Soprattutto adesso che il club londinese è alle prese con una importante crisi societaria dovuta alle sanzioni che il governo britannico ha comminato al suo proprietario, l’oligarca russo Roman Abramovich, per via della questione ucraina. La Gazzetta dello Sport sostiene che nell’ultima settimana ci sia stata un’accelerata importante da parte dei bianconeri, ora in vantaggio sia sul Real Madrid che che sul Bayern Monaco, le due grandi pretendenti di Rudiger.

Calciomercato Juventus, accordo vicino con Rudiger

L’entourage del giocatore era stato chiaro con il Chelsea: la loro richiesta non sarebbe scesa sotto gli otto milioni di euro. Una cifra importante, che ha fatto indietreggiare i Blues. Reazione fredda anche da Madrid: al Real si sarebbero presi del tempo per riflettere. Ecco spiegato il motivo, secondo la Rosea, dell’affondo della Juventus. Che ha bisogno di qualcuno che sia in grado di raccogliere la pesante eredità di Giorgio Chiellini, che tra qualche anno potrebbe decidere di attaccare le scarpette al chiodo.

In soccorso dei bianconeri c’è il famigerato Decreto Crescita, che gli consente di pagare la metà delle tasse sull’ingaggio rispetto alle altre big d’Europa. Rudiger, insomma, è più vicino: l’iter è ancora lungo ma dalla Continassa filtra un certo ottimismo.