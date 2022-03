Calciomercato Juventus, tradimento pazzesco | Chiamata al suo nuovo tecnico

Il calciomercato della Juventus continua ad essere uno degli argomenti più caldi di discussione per la tifoseria bianconera.

Oggi l’attenzione di tutti sarà ovviamente focalizzata sulla sfida di Champions League contro il Villarreal. Un match da dentro o fuori che potrebbe garantire alla squadra di Allegri il passaggio ai quarti di finale. Un passo avanti nella competizione che garantirebbe altresì importanti introiti a livello economico.

La dirigenza ha davanti a sè settimane di duro lavoro in vista della prossima stagione, perché c’è bisogno di garantire all’allenatore livornese volti nuovi praticamente in tutte le zone del campo. Si cercherà di cogliere le occasioni che si presenteranno, stando attenti nello stesso tempo a mantenere il bilancio in equilibrio e a non appesantire troppo il monte degli ingaggi.

Calciomercato Juventus, Dembelè verso il Psg con Zidane

Quest’estate ci saranno delle ottime opportunità legate agli ingaggi a parametro zero, tanti campioni hanno il contratto in scadenza quest’estate e sono propensi a cambiare maglia. Tra questi c’è anche Dembelè, attaccante esterno del Barcellona il cui rendimento è tornato molto positivo sotto la guida di Xavi. Difficile però che rimanga in Spagna. Come spiega “El Nacional” anzi il calciatore sarebbe già in contatto con quello che potrebbe essere il suo nuovo allenatore, vale a dire Zinedine Zidane. L’ex Juventus infatti sarebbe in pole position per sedersi sulla panchina del Psg, in pole position per aggiudicarsi Dembelè. Zidane dal canto suo spera nell’arrivo di un calciatore che ha dimostrato di avere grandi doti tecniche oltre che fisiche. Quasi impossibile dunque sperare, salvo ribaltoni, un suo approdo in Italia.