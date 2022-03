Calciomercato, sprint per la firma: manca solo l’ufficialità | Niente Juventus

Calciomercato, Juventus a mani vuote: l’accordo sarebbe stato trovato sulla base di un prestito con riscatto per il 50% del cartellino.

Manca poco prima che i riflettori della Champions si accendano sull’Allianz Stadium, dove è in programma la gara di ritorno degli ottavi di finale che vedrà la compagine di Allegri sfida il Villarreal. Tuttavia, in queste frenetiche ore, la dirigenza è già al lavoro per provare ad imbastire quelle trattative con le quali rimpolpare un organico che negli ultimi due mesi, rinfrancato dall’acquisto di Dusan Vlahovic, sta offrendo importanti garanzie.

Alla luce della triste vicenda materializzatasi in Ucraina, la FIFA ha aperto una finestra di calciomercato per i calciatori che militano nei campionati ucraini e russi. Ai bianconeri nei giorni scorsi – alla luce delle tante defezioni in mediana con cui Allegri è costretto a fare i conti – è stato accostato il profilo di Marcos Antonio, centrocampista brasiliano classe ‘2000 in forza allo Shakhtar Donetsk. A tal proposito, è importante evidenziare una notizia trapelata nelle ultime ore.

Calciomercato Juventus, il Flamengo mette la freccia per Marcos Antonio: i dettagli

Secondo quanto riferito da sport.ua, però, il Flamengo sarebbe ad un passo dal chiudere la trattativa. Un principio di intesa sarebbe stato raggiunto sulla base di un prestito fino al 31 dicembre, con riscatto fissato a 5 milioni per il 50% del cartellino del calciatore, che in questa stagione, sotto la guida di De Zerbi, a collezionato 28 presenze complessive, mettendo a referto 3 reti e un assist. Decisiva, in tal senso, la volontà del diretto interessato, che evidentemente ha spinto per ritornare nel campionato nel quale è cresciuto, muovendo i primi passi. Ragion per cui, salvo clamorosi dietrofront, non sarà Marcos Antonio il prossimo rinforzo della mediana della “Vecchia Signora”.