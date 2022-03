Calciomercato Juventus, addio Dybala | Effetto domino da capogiro

C’è il calciomercato a tenere banco anche in un giorno molto importante per la Juventus di Allegri, impegnata questa sera in Champions League.

La formazione di Allegri si gioca tanto contro il Villarreal. Il passaggio del turno consentirebbe di andare avanti nella competizione e anche di garantirsi degli introiti importanti per il bilancio. Soldi che serviranno alla Juve per investire sul mercato e diventare sempre più forte e competitiva. Perché non ci sono dubbi sul fatto che l’allenatore livornese in estate aspetta altri rinforzi.

Vlahovic e Zakaria, che sono arrivati nello scorso mese di gennaio, sono solamente i primi due tasselli di un rinnovamento della rosa bianconera. Ci si aspettano rinforzi in tutti i reparti, anche se molto dipenderà dall’esito delle trattative per i rinnovi dei cinque calciatori che sono in scadenza nel prossimo mese di giugno. Tra questi c’è anche Paulo Dybala, la cui permanenza in bianconero pare essere sempre più in dubbio.

Calciomercato Juventus, Dybala nel mirino dell’Atletico

La distanza tra domanda e offerta è ancora ampia, si vedrà nelle prossime settimane se si riuscirà a trovare un nuovo accordo. Nel frattempo aumentano i club che sono interessati alle prestazioni del numero dieci bianconero. Senza un nuovo contratto con la Juve, sarà libero di accasarsi altrove a zero. Occasione golosa che tanti top club intendono cogliere. Come riporta in Spagna “The Athletic” tra le squadre che puntano Dybala ci sarebbe anche l’Atletico Madrid di Diego Simeone. Una squadra che cercherà rinforzi in attacco visto che Suarez è destinato alla partenza. L’ex bomber del Barcellona dunque potrebbe creare un vero e proprio effetto domino che spingerebbe l’Atletico a fare un’offerta a Dybala. Gli spagnoli seguirebbero come rinforzi anche Boyè e Calvert-Lewin.