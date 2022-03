Juventus-Villarreal probabili formazioni | Doppio dubbio per Allegri

Tutto pronto per il match che questa sera vedrà protagonista la Juventus di Massimiliano Allegri in Champions League.

Quella contro il Villarreal, fischio d’inizio fissato per le ore 21, è senz’altro uno snodo cruciale della stagione della Juve. Il passaggio del turno vale molto non solo dal punto di vista sportivo, ma anche da quello economico visti gli introiti che la Champions garantisce. Certo è che approdare ai quarti non sarà impresa semplice, considerando il valore dell’avversario.

Il Villarreal è una squadra ben messa in campo, con un allenatore di grande spessore internazionale come Unai Emery. Si ripartirà dall’1-1 maturato nella sfida d’andata, un punteggio che tiene tutti i giochi aperti. Bisogna infatti ricordare che il gol segnato in trasferta da questa stagione in Europa non vale più doppio. La Juve insomma dovrà vincere allo Stadium per andare avanti.

Ancora qualche dubbio di formazione per Allegri, che in conferenza stampa ha confermato il recupero di Dybala e Chiellini. Difficile pensare però che entrambi possano scendere in campo dal 1′ viste le condizioni non al top. Fuori Bonucci insieme a Chiesa, Zakaria, McKennie e Kaio Jorge. Confermato il duo Vlahovic-Morata in attacco, in difesa ci sarà invece Rugani insieme a de Ligt. A sinistra tornerà titolare De Sciglio, mentre a centrocampo non ci sono davvero alternative per l’allenatore bianconero. Panchina per Bernardeschi, pronto però a subentrare come pedina preziosa.

Le probabili formazioni di Juventus-Villarreal

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Rugani, de Ligt, De Sciglio; Cuadrado, Locatelli, Arthur, Rabiot; Morata, Vlahović.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, Capoue, Parejo, Yeremi Pino; Lo Celso, Danjuma.