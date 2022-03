Calciomercato Juventus, accordo con il Milan: “Firma a fine stagione”

Calciomercato Juventus, dalla Francia certi di un accordo già fatto con il Milan: “Firma alla fine della stagione”. Cherubini bruciato da Maldini

Dalla Francia sono convinti. E, la fonte, è l’autorevole quotidiano l’Equipe che spiega nel dettaglio la prossima destinazione del centrocampista portoghese che è stato accostato anche alla Juventus nel corso delle ultime settimane.

Ma Paolo Maldini, direttore dell’area tecnica rossonera, avrebbe non solo trovato un accordo con il giocatore, ma anche con il Lilla, proprietaria del cartellino di Renato Sanches, per il trasferimento alla fine della stagione. Insomma, un affondo importante dei rossoneri per un mediano che faceva gola anche a Cherubini. Non si conosce la cifra dell’accordo al momento, ma l’Equipe sottolinea che i problemi economici della società francese hanno accelerato la questione.

Calciomercato Juventus, Renato Sanches al Milan

Insomma, sarebbe tutto fatto. Sanches, 24 anni, centrocampista anche della nazionale portoghese, dovrebbe essere il sostituto di Kessie nei rossoneri. L’ivoriano invece, altro elemento che senza ombra di dubbio era stato cercato dalla Juventus, sarebbe ad un passo dal vestire la maglia del Barcellona. Due centrocampisti che non vedranno la Continassa nella prossima stagione ma che entrambi erano stati cercati dalla dirigenza della Vecchia Signora. Che adesso, per ovvi motivi, deve cercare altre vie.

Una, come detto nei giorni scorsi e come confermato anche dalle parole dell’agente, dovrebbe essere quella che porta a Jorginho del Chelsea. La situazione della società inglese, che ha i fondi bloccati, potrebbe accelerare in parte questa trattativa ad una cifra che potrebbe anche essere ritenuta abbordabile dalla Juventus. Vedremo in futuro, ma i fatti adesso sono altri, con un altro obiettivo che ha deciso di prendere una strada diversa.