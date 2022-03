Calciomercato Juventus, si muove Agnelli | Atalanta e Napoli tremano

Calciomercato Juventus, si muove direttamente il presidente Andrea Agnelli: tremano Atalanta e Napoli per l’affondo del numero 1 bianconero

Si muove Agnelli in persona. Quindi le cose sono serie e anche ben delineate. La Juventus non solo in campo ma anche dietro la scrivania sembra avere tutta l’intenzione di cambiare. Ovviamente nessuno della dirigenza rischia qualcosa, anzi: sarebbero figure di supporto a quello che già c’è. Un lavoro di squadra importante, che serve ad alzare il livello.

Quello che spiega la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si può tranquillamente leggere sotto questo aspetto. Il presidente della Juventus vuole Sartori, direttore sportivo dell’Atalanta e prima ancora del Chievo Verona, quello dei miracoli sì, quello che ha raggiunto i preliminari di Champions League. Una figura che si vede spesso all’Allianz Stadium perché Sartori è uno che vuole vedere dal vivo i calciatori e non in tv. Ed è per questo suo modo di fare che avrebbe fatto breccia nel cuore di Agnelli. Che lo monitora da vicino. Anche perché un addio con la Dea sembra scontato alla fine dell’anno.

Calciomercato Juventus, trema anche il Napoli

Con la Juventus, a quanto pare, ci sarebbero già stati dei contatti. Sartori interessa – secondo il quotidiano rosa – anche a Bologna e Parma, due squadre che hanno l’intenzione di cambiare velocemente obiettivi e traiettoria. Ma davanti a un’offerta della Juve difficilmente direbbe di no. Insomma, si valuta con molto interesse il profilo.

Ma non è il solo: sì, perché tremerebbe anche il Napoli a quanto pare. Tra i candidati al ruolo che la Juventus ha in mente, cioè quello di mettere Cherubini nelle condizioni di avere maggiori poteri dietro la scrivania e un altro elemento più di campo, ci sarebbe l’attuale direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli che già la scorsa stagione era stato sondato. Le grandi manovre sono iniziate.