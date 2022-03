Calciomercato Juventus, ultimatum Dybala | La nuova data dell’incontro

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: la nuova data dell’incontro tra i dirigenti bianconeri e l’entourage dell’attaccante.

Juventus-Dybala, ennesimo round, forse quello decisivo. A poche ore dalla debacle contro il Villarreal, in casa bianconera ha ripreso quota la querelle legata al futuro della Joya, che non ha ancora rinnovato il suo contratto in scadenza nel 2022.

L’incontro risolutivo si sarebbe dovuto svolgere prima del match di Champions contro il Sottomarino Giallo ma, come ammesso da Maurizio Arrivabene in un’intervista al “Corriere dello Sport”, sarebbe stato lo stesso Max Allegri a spingere per rinviare i tanti rinnovi in questione, per evitare cali di concentrazione. Tuttavia, il turning point è sempre più vicino, al punto che Jorge Antun a stretto giro di posta dovrebbe incontrare i vertici dirigenziali della “Vecchia Signora” per provare a capire i margini di manovra.

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: fissata la data dell’incontro

Il condizionale è d’obbligo in questo tipo di situazioni, anche perché il rischio che subentrino ulteriori rinvii è dietro l’angolo, vista la dietrologia. Come riferito da Tuttosport, le parti si sono date appuntamento lunedì, presso la sede della Juve, in un incontro al quale parteciperanno Antun, Arrivabene e Cherubini. Tuttavia, non è escluso che anche Pavel Nedved, al quale è spettato sovente il compito di spiegare alla stampa lo status quo della trattativa, sia presente. In occasione di questo summit – che potrebbe rivelarsi risolutore per i destini di una trattativa che va avanti da mesi, i bianconeri dovrebbero formalizzare un’offerta da circa 7 milioni di euro a stagione: resta da capire quale sarà la durata del contratto e se, soprattutto, verranno inseriti dei bonus legati a presenze e rendimento. Inter ed Atletico Madrid continuano a monitorare il tutto, da spettatrici interessate…