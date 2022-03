Juventus, Salernitana nel mirino | Allegri pronto a cambiare

E’ ora di guardare avanti per la Juventus, che domenica pomeriggio torna a respirare l’aria del campionato affrontando la Salernitana.

C’è ancora tanta delusione nell’ambiente bianconero dopo l’eliminazione dalla Champions League e non potrebbe essere altrimenti. Uscire dall’Europa non fa mai piacere, specie per un club che non ha mai fatto mistero di voler andare il più avanti possibile in questa competizione. Adesso però è il momento di guardare avanti e di concludere al meglio la stagione.

C’è una Coppa Italia che si può conquistare e c’è anche un piazzamento in campionato da ottenere. Chiudere entro le prime quattro garantisce la presenza nella prossima edizione della Champions, e dunque garantisce anche degli importanti introiti a livello economico. Ora però bisogna concentrarsi sulla prossima partita di serie A, contro una Salernitana a caccia di punti salvezza. Allo Stadium i campani arriveranno con la consapevolezza di non avere niente da perdere. Servirà la massima attenzione.

Juventus, contro la Salernitana spazio al tridente

Allegri dovrà capire le condizioni dei suoi uomini prima di prendere una decisione riguardo l’undici da mandare in campo. Ci saranno a disposizione Dybala e Chiellini. E proprio la presenza dell’argentino potrebbe far propendere per la scelta del tridente offensivo, con Vlahovic e Morata a completarlo. Occhio però pure ad un Kean che potrebbe avere una chance. A centrocampo si rivedrà dall’inizio anche Bernardeschi visto che Locatelli è fuori dai giochi. Danilo potrebbe giocare come centrale al fianco di de Ligt. Potrebbe ancora rimanere fuori Bonucci. Lunga la lista degli assenti. Oltre al già citato Locatelli, saanno out Akè, Chiesa, Zakaria, McKennie e Kaio Jorge.