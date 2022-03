Calciomercato Juventus, Allegri out: c’è il verdetto | Rispunta Pirlo

Calciomercato Juventus, il gradimento del tecnico livornese è ai minimi termini dopo l’eliminazione dalla Champions League.

Nel calcio, è risaputo, giudizi e opinioni possono cambiare repentinamente. Raro che si cristallizzino, soprattutto se troppo condizionati dall’umore dei tifosi. Volubile per antonomasia e strettamente dipendente dai verdetti del campo. E spesso capita che, quando le cose non vanno per il verso giusto, il rimpianto prenda il sopravvento.

Interpellati dal sito tuttosport.com attraverso un sondaggio, circa novemila sostenitori bianconeri su tredicimila totali che hanno risposto al quesito dello storico quotidiano torinese hanno detto chiaramente che preferirebbero Andrea Pirlo a Massimiliano Allegri. Strano ma vero, visto che neanche un anno fa erano davvero in pochi a giudicare positivamente l’operato dell’allenatore bresciano. Durato a malapena una stagione sulla panchina della Vecchia Signora, per poi essere esonerato nonostante avesse conquistato ben due trofei, Supercoppa Italiana e Coppa Italia. A differenza del suo successore, che è ancora a mani vuote. Avrà forse influito la recente eliminazione dalla Champions League per mezzo del Villarreal. Un’altra volta agli ottavi, proprio come successe con Pirlo lo scorso marzo, ma allora si trattava del Lione e c’era ancora CR7 in campo.

Calciomercato Juventus, Pirlo preferito ad Allegri in un sondaggio di Tuttosport

Invocato a gran voce dopo l’esonero di Pirlo, il gradimenti di Max Allegri al momento sarebbe dunque a minimi storici. E nel mirino dei tifosi più critici non c’è solamente il gioco, ritenuto fin troppo speculativo per una squadra che ha l’ambizione di vincere tutto. Giudizio che però potrebbe diventare meno severo se Allegri riuscisse in qualche modo a “raddrizzare” la situazione portando a casa scudetto e Coppa Italia.

Per quanto riguarda la seconda la situazione è in discesa dopo il successo nella semifinale d’andata con la Fiorentina. Per il tricolore invece servirà una vera e propria impresa.