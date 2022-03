Calciomercato Juventus, irrompe Guardiola: sfida da fuoriquota per il colpo da 90

Calciomercato Juventus, il tecnico catalano considera il centrocampista l’erede naturale di Fernandinho, che a fine anno lascerà il club.

Quarantuno presenze, tre gol e due assist. Numeri notevoli finora in stagione per un calciatore che ha compiuto ventidue anni lo scorso gennaio ed è abituato a svariare un po’ tutti in ruoli del centrocampo. In Francia continuano a sprecarsi i paragoni con Paul Pogba, ma non lo ricorda solo fisicamente. Addirittura c’è chi ritiene che possa addirittura diventare più forte del suo connazionale sbocciato nella Juventus e che oggi veste – probabilmente ancora per poco – la maglia del Manchester United.

Proprio per questo motivo Aurelien Tchouameni è nel mirino del grandi club europei ormai da diverso tempo. Per adesso il giovane nazionale transalpino – già sette le presenze in maglia Bleus – è concentrato sul finale di stagione con il suo Monaco. Non è un’annata esaltante quella della squadra monegasca, che è appena stata eliminata dall’Europa League e in Ligue 1 è lontanissima dalle posizioni che contano. Tchouameni darà tutto fino a maggio, poi comincerà a guardarsi attorno. Avrebbe già chiesto la cessione al club, che per privarsene chiede non meno di 40 milioni di euro. Difficile accetti un’offerta più bassa.

Calciomercato Juventus, Tchouameni nel mirino del Manchester City

Anche la Juventus è interessata al centrocampista del Monaco e vorrebbe farne uno dei pilastri del “nuovo” centrocampo. Non sarà semplice, però, battere la concorrenza. Tchouameni pare si sia promesso al Real Madrid, la destinazione che lo intriga maggiormente soprattutto se nella capitale spagnola dovesse arrivare il suo connazionale Mbappé, anche lui cresciuto nel Principato. Ma dall’Inghilterra fanno sapere che su di lui c’è pure il Manchester City di Pep Guardiola.

Secondo il Daily Telegraph l’allenatore catalano lo considera l’erede naturale del brasiliano Fernandinho, che la prossima estate lascerà l’Etihad Stadium dopo nove ben nove stagioni. Molto dipenderà dall’esito della trattativa per Haaland: nel caso in cui il City non dovesse arrivare al norvegese, potrebbe scavalcare il Real per Tchouameni.