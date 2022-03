Calciomercato Juventus, dietrofront a sorpresa: “Manca l’accordo”

Calciomercato Juventus, la trattativa sembrava sul punto di dichiararsi conclusa: tuttavia, non c’è ancora un accordo totale.

Tempo di vigilia in casa Juventus, con Allegri che – nella consueta conferenza stampa di presentazione – ha invitato la squadra a prestare molta attenzione all’impegno di domani contro la Salernitana, snodo cruciale della stagione bianconera, a maggior ragione dopo la dolora uscita dagli ottavi di finale di Champions League per mano del Villarreal.

Il tormentone legato ai futuri investimenti di cui si renderà protagonista la “Vecchia Signora”, però, impazza senza soluzione di continuità: secondo quanto riferito da “La Gazzetta dello Sport“, Cherubini avrebbe raggiunto un accordo di massima per Rudiger, al quale sarebbe stato proposto un contratto quadriennale a circa 6,5 milioni di euro a stagione. Il condizionale è d’obbligo dal momento che – come sottolineato da Raffaele Amato, giornalista di calciomercato.it, un’intesa totale tra le parti non sarebbe stato ancora raggiunto. Tutt’altro.

Calciomercato Juventus, smentita Rudiger: “Manca l’accordo”

Ecco quanto scritto da Amato sul proprio profilo Twitter: “Arrivano secche smentite sulla trattativa tra Rudiger e la Juventus. L’interessamento dei bianconeri è reale, ma al momento non ci sarebbe ancora nessun accordo con il difensore tedesco, in scadenza a giugno con il Chelsea (rinnovo ancora possibile) e nel mirino di altri grandi club come Bayern Monaco e Real Madrid.” Ragion per cui i bianconeri, pur manifestando interesse nei confronti del tedesco, non avrebbero ancora chiuso l’affare: il Bayern e i Blancos monitorano il tutto con estrema attenzione, ma le chances che l’ex Roma rinnovi con i Blues non sono ridotte al lumicino.