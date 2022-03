Juventus, scoppia un altro caso: lite Dybala-Allegri | Cosa è successo

Scoppia un altro caso Dybala: Juventus, lite tra la Joya e il Max Allegri poco prima del fischio d’inizio della gara con la Salernitana.

Da Dybala al centro del progetto, si è passati ad un Dybala al centro…della bufera. Già, perché il rinnovo della Joya sembra sempre più lontano, e la situazione rischia di implodere. Le avvisaglie di un clima non proprio disteso – per usare un eufemismo – sono rintracciabili nell’episodio – raccontato dalla Gazzetta dello Sport – che ha visto protagonista il numero 10 e Max Allegri.

A pochi giorni dalla sfida contro la Salernitana – assolutamente fondamentale per provare a cullare ancora il sogno Scudetto – si sarebbe materializzato un vero e proprio litigio tra Allegri e Dybala. Il motivo? Il vicecapitano bianconero e Juan Cuadrado sarebbero andati dal tecnico livornese per fargli una richiesta in merito ai piani per la giornata di sabato, vigilia di Juve-Salernitana. Una parte del gruppo, di cui i due sudamericani si sono resi portavoce, avrebbe gradito un numero maggiore di ore di libertà, anche perché Allegri quasi sicuramente avrebbe ordinato di dormire alla Continassa. Il mister non avrebbe assolutamente gradito, e il clima si sarebbe subito surriscaldato.

Juventus, volano gli stracci tra Dybala ed Allegri: clima infuocato

Il senso della risposta piccata di Max sarebbe stata la seguente: “Proprio tu, Paulo, mi fai una richiesta del genere?“. Molto probabilmente, il riferimento del tecnico è al ruolo centrale che lui stesso aveva attribuito a Dybala all’inizio del suo nuovo corso: evidentemente, Allegri non si sarebbe mai aspettato una richiesta del genere in un momento così delicato della stagione, dopo l’eliminazione dalla Champions League che ha inevitabilmente ridimensionato giudizi ed ambizioni. Confronto animato, dunque, che sicuramente non fa bene a tutto l’ambiente, ma che è indicativo della tensione che si respira alla Continassa, con un nodo rinnovo ancora tutto da sciogliere…