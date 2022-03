Calciomercato Juventus, il Bayern mette la freccia: annuncio Bild

Calciomercato Juventus, la società bavarese fa sul serio: l’obiettivo è quello di accelerare per anticipare la concorrenza.

L’avventura dell’Ajax in Champions League si è conclusa prima del previsto, inaspettatamente. I Lancieri sono usciti a sorpresa negli ottavi di finale per mezzo del Benfica. Forse la squadra meno competitiva e temibile del lotto. Ma nel calcio non esistono leggi scritte. E dopo aver sprecato tantissimo nella gara di ritorno, gli uomini di Erik ten Hag sono stati affondati dal gol del centravanti uruguagio Darwin Nunez nel finale.

C’è grande rammarico ad Amsterdam, visto che Haller e compagni avevano fatto un torneo sensazionale, dominando il girone dal primo fino all’ultimo match. E contro i portoghesi partivano coi favori del pronostico. Ajax che in ogni caso avrà i riflettori puntati addosso nella prossima campagna acquisti estiva, visto che ha messo in vetrina diversi giovani talenti che fanno al caso dei più grossi club del continente. Ryan Gravenberch, ad esempio.

Il talentuoso centrocampista dei Lancieri ha solo diciannove anni ma ha già accumulato una discreta esperienza sui palcoscenici europei, mostrando grande personalità. Negli ultimi mesi lo ha seguito anche la Juventus – è in scadenza nell’estate 2023 – ma da qualche giorno si è fatto prepotentemente sotto il Bayern Monaco. Secondo i ben informati, la carriera del giovane Gravenberch proseguirà in Germania alle dipendenze di Julian Nagelsmann, allenatore dei bavaresi. Come conferma la Bild tramite il suo esperto di mercato Christian Falk, il calciatore è il primo nome sulla lista dei dieci volte di fila campioni della Bundesliga, in cerca proprio di uno con le sue caratteristiche.

Salihamidžić and Neppe watched 3 Ajax players closely during the Benfica game: Mazraoui, Gravenberch & Antony. The club is looking for a CB, RB, midfielder and possibly a right winger (if Gnabry doesn’t extend) – 3 of the possible solutions are at Ajax [Bayern Insider, @cfbayern] pic.twitter.com/2rnUEwqaI8

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 18, 2022