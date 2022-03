Calciomercato Juventus, erede Dybala: annuncio Espn in diretta

Clamorosa svolta per il calciomercato futuro della Juventus, visto che stando agli ultimi rumors Dybala non rinnoverà con i bianconeri.

Lo scenario riguardante il futuro del calciatore argentino è cambiato negli ultimi mesi. Prima della fine dello scorso anno l’accordo tra il numero dieci e la Juve sembrava essere solo una formalità. Poi le cose però sono cambiate, la distanza tra le due parti non si è colmata e ora a quanto pare si arriverà al divorzio alla fine della stagione. Con Dybala che sarà libero di accasarsi altrove a parametro zero.

E’ chiaro che se davvero – come pare – la “Joya” lascerà Torino la Juventus dovrà trovare un sostituto all’altezza, un campione che faccia la differenza con il suo talento. Tanti nomi sono stati accostati ai bianconeri negli ultimi mesi, ma ci sarà tempo per trovare il sostituto, stando sempre vigili sul mercato pronti a cogliere eventuali occasioni.

Calciomercato Juventus, per Martinez “Salah sarebbe più adatto di Zaniolo” come erede di Dybala

Dybala è stato e sarà l’argomento più caldo di questo periodo di sosta del campionato. Il giornalista Daniel Martinez di ESPN ha parlato alla CMIT TV di calciomercato.it sottolineando come “ad oggi parliamo di un addio quasi sicuro. Seguo la Juventus dal 1999 e non trovo strano che non ci fosse il presidente all’incontro”. Inevitabile iniziare a parlare di un possibile sostituto dell’argentino. “Mi sembra ancora presto, se Salah non rinnovasse con il Liverpool sarebbe più adatto di un giocatore comunque forte come Zaniolo, ma che ha mostrato una fragilità fisica che speriamo possa risolvere” ha detto. Una cosa è certa, la Juventus dovrà ingaggiare un top player che possa essere la spalla ideale di Vlahovic in attacco.